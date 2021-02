OL : Lyon n'a aucun problème avec Islam Slimani

Dans : OL.

Recruté à Leicester lors du récent mercato afin de remplacer Moussa Dembélé, parti à l'Atlético Madrid, Islam Slimani n'a pas encore convaincu du côté de l'Olympique Lyonnais.

Si la rumeur de la signature d’Islam Slimani à l’OL avait circulé lors du marché estival des transferts 2020, il s’agissait alors de remplacer Memphis Depay si ce dernier partait au Barça, c’est finalement en janvier que l’attaquant international algérien a signé à Lyon, tandis que Moussa Dembélé partait en Liga. Joueur convoité par Juninho, qui ne cache pas qu’il apprécie Slimani, ce dernier a obtenu un bon de sortie de Leicester alors qu’il avait encore six mois de contrat avec le club de Premier League où il cirait le banc. Désormais sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 32 ans doit cependant se faire sa place dans une formation qui carbure à plein régime. Et c’est une évidence, Rudi Garcia ne peut pas tout changer juste pour donner du temps de jeu à Islam Slimani. Résultat, le joueur des Fennecs ne compte que 70 minutes de jeu en cinq matchs de Ligue 1.

Avant une semaine à deux matchs, puisque Lyon jouera contre Ajaccio en Coupe de France, avant de recevoir Montpellier samedi en Ligue 1, Rudi Garcia a tenu à calmer les choses. Bien évidemment l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais compte sur l’ancien joueur de Leicester, mais il estime que ce dernier a encore besoin d’un peu de temps avant d’être à 100%. « Pour Islam Slimani, ça va venir. Il a encore besoin de se mettre à niveau physiquement. Mais, il progresse, il est généreux et il se bat. Il commence maintenant à avoir plus de coffre pour faire des appels… », explique le technicien de l’OL, qui n’a aucun doute sur la capacité de l’attaquant algérien de s’installer durablement à Lyon. Il faut juste un peu de patience, et la rencontre de Coupe permettra peut-être à Islam Sliman d’accumuler plus de temps de jeu.