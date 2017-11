OL : « Lyon muscle ton jeu », c’est le message avant OL-Everton !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Du côté de Lyon personne n'a oublié le scénario musclé du match aller face à Everton. Et même si les supporters de l'OL sont, heureusement, moins excités que ceux du club anglais, il est évident que la rencontre d'Europa League jeudi soir au Groupama Stadium sera un sacré défi physique. Répondant au Progrès, Gérald Baticle le confie, l'Olympique Lyonnais va devoir sortir ses muscles afin de donner du fil à retordre à une équipe d'Everton qui jouera sa dernière carte. Car si Nabil Fekir et ses coéquipiers se la jouent trop relax, ils pourraient le regretter.

« À l’aller, on avait su bien travailler sur les points faibles d’Everton On n’a pas sur ce point travaillé l’aspect tactique, mais on s’est penché sur l’état psychologique de l’équipe et son état d’esprit expliquant sa baisse de régime face à Metz. Face à Everton, il sera impératif d’être présent dans les duels, le combat, et de relever le défi athlétique. Everton sera là dans le jeu long pour exploiter le deuxième ballon, on est averti. Une victoire ne nous qualifierait pas mathématiquement. Mais elle nous placerait dans de bonnes conditions. On est sur une bonne série, et si toutes les séries ont une fin, le but est de poursuivre celle-ci. On veut continuer à surfer sur la confiance », a prévenu l’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais, conscient que si l'OL joue face à Everton comme la seconde période contre Metz le club rhodanien pourrait tomber de haut. Le message est passé.