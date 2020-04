OL : Lyon le drague, il préfère Amiens… pour l’instant

Dans : OL.

Dans un entretien accordé au Progrès samedi, Jean-Michel Aulas a confirmé la signature imminente de Florian Maurice à Rennes.

« Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser. Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club » a notamment lâché Jean-Michel Aulas, avant que le Stade Rennais ne lui réponde en indiquant que pour l’heure, rien n’était signé avec aucun directeur sportif. Ce qui est certain, c’est que le départ de Florian Maurice est brûlant et que l’OL s’active pour se trouver un nouveau patron de la cellule de recrutement. Dans cette optique, le nom de John Williams a été évoqué. Mais pour l’instant, celui qui dirige la direction sportive d’Amiens ne donne pas sa priorité à Lyon.

« C’est flatteur. C’est une forme de reconnaissance mais aujourd’hui, je n’ai aucune discussion avec Lyon, j’ai encore un an de contrat avec Amiens. Je suis très attaché à Bernard Joannin, mon président. Par loyauté envers lui, j’ai tout refusé jusqu’à présent. Il me reste un an de contrat et il souhaite que nous ayons une discussion pour écrire un nouveau projet. Je lui donne la priorité. Un intérêt de Monaco ? Je n’ai à ce jour eu aucune discussion avec Monsieur Petrov, le vice- président » a indiqué dans L'Equipe celui qui est très attaché à Amiens mais qui figure sur les tablettes de l’OL et de l’AS Monaco. Du côté de Jean-Michel Aulas, on multiplie les pistes mais pour l’heure, c’est Bruno Cheyrou qui est toujours le grand favori pour succéder à Florian Maurice. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain de l’OM et de Lille est actuellement directeur sportif de la section féminine du PSG, en plus d’être consultant sur l’antenne de BeInSports.