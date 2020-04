OL : Aulas flingue le traitre Florian Maurice

Dans : OL.

Confinement oblige, rien ne sera officialisé dans les prochains jours, mais il ne fait désormais aucun doute que Florian Maurice va quitter l’OL pour rejoindre Rennes.

Un transfert pas comme un autre dans le monde du football, puisqu’il s’agit du départ du chef de la cellule de recrutement de Lyon, qui aura des fonctions similaires au sein du club breton. Un petit tremblement de terre dans le Rhône, où l’ancien avant-centre avait lentement mais sûrement gravi les échelons jusqu’à être considéré comme l’un des recruteurs les plus doués du pays. Avec quelques magnifiques opérations à la clé. Mais l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif a visiblement été de trop pour Maurice, qui risque de quitter l’OL dans une ambition sulfureuse. La preuve avec cette attaque signée Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès.



« Ça m’a beaucoup peiné. Je l’ai eu comme joueur, je l’ai fait revenir par OL TV, je l’ai mis dans le grand bain au jour le jour de l’OL, il a travaillé pour le recrutement. Il était au plus profond du club, au cœur de l’institution, un endroit intime. Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser. Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club », a lancé, un brin acerbe, un Jean-Michel Aulas qui a du mal à croire que son recruteur le quitte pour rejoindre le Stade Rennais. Et pourtant, cela en prend bien le chemin, et nul doute que Maurice, qui a tout de même beaucoup fait pour l’OL de son côté, aura des choses à dire sur son départ quand le moment sera venu.