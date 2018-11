OL : Lyon invincible, Aulas voit l'avenir dans sa boule de cristal !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas ne masquait pas son bonheur après la difficile victoire de l'Olympique Lyonnais dans le derby face à l'AS Saint-Etienne. Tenant à saluer la performance de ses joueurs, mais également de son entraîneur, le président de l'OL s'est enflammé et il pense que si les choses se goupillent bien, alors cette version 2018-2019 de Lyon peut devenir une machine de guerre que personne ne pourrait arrêter.

« C’était un vrai derby avec l’intensité et quelques fois l’agressivité. On n’a pas vu un très grand match, je vous le concède, mais c’est bien d’avoir eu les vertus morales qui nous manquaient ces derniers temps. On n’a peut-être été moins fringants sur le plan du football mais on a su conserver, à 10 contre 11, cette victoire qui nous permet de prendre la deuxième place. J’avais demandé, et Bruno Genesio aussi, à nos joueurs de gagner le match. On peut faire beaucoup de commentaires mais à partir du moment où on leur avait demandé de gagner le match et qu’ils l’ont gagné à 10 contre 11, c’est très bien et il faut les encourager à persévérer. A un moment donné, on va avoir la qualité et les vertus morales et à ce moment-là, on va devenir invincibles », a prévenu un Jean-Michel Aulas euphorique et forcément optimiste avant de recevoir Manchester City en Ligue des champions.