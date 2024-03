OL vs OM, John Textor n'a pas été briefé ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OM n'a fait qu'une bouchée de Clermont en Ligue 1. Luis Henrique y sera allé de son but, ce qui n'a pas échappé à un certain John Textor.

L'OM va beaucoup mieux depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset. Le club phocéen a étrillé Clermont ce samedi soir et se rapproche de plus en plus des places qualificatives pour l'Europe en fin de saison. Il reste encore du chemin mais le nouvel entraineur de l'OM peut compter sur un groupe concerné. Certains joueurs ont même de nouveau une chance de faire leur trou. C'est le cas de Luis Henrique. Le Brésilien a marqué un but mais aussi des points face aux Auvergnats.

Textor va trop loin, les fans de l'OL agacés

John Textor parrain officiel d'OLM, merci à lui de cultiver l'amour entre les deux olympiques en célébrant le but de Luis Henrique.@_JohnTextor_ you're welcome at Montelimar when you want boss pic.twitter.com/T61dtmf0TI — MB. (@MarwanBelkacem) March 3, 2024

Sa performance a fait plaisir à son équipe, aux supporters de l'OM mais aussi à... John Textor, son ancien dirigeant à Botafogo. Le boss du club brésilien, qui est aussi celui de... l'OL, a en effet posté une photo de la célébration de Luis Henrique face à Clermont. Compte tenu du début de polémique que cela créait, Textor a justifié son attitude par le fait que Luis Henrique avait fait une célébration en hommage à son ami de Botafogo Tiquino Soares. Un petit clin d'oeil que le patron rhodanien a apprécié. Pas suffisant pour arrêter les critiques, surtout au vu de la rivalité entre l'OM et l'OL depuis quelques années maintenant. La pilule passera en revanche mieux en cas de nouveau succès face à Lens ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones pourraient se rapprocher un peu plus de la première partie de tableau et même viser l'Europe. Mais les Sang et Or visent aussi les places européennes et sont bien décidés à aller gagner au Groupama Stadium.