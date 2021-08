OL : Lyon humilié, Peter Bosz enrage

Dans : OL.

Battu par le Sporting Portugal il y a quelques jours, l’OL s’est de nouveau incliné au Portugal samedi soir, cette fois contre Porto (5-3).

La défense lyonnaise a pris l’eau, notamment dans une fin de match où les erreurs de relance des joueurs de Peter Bosz ont coûté cher. De toute évidence, il faudra être beaucoup plus juste techniquement, davantage concentré et plus prompt à intervenir sur les attaquants adverses contre le Stade Brestois lors de la première journée de Ligue 1 le week-end prochain. Car la lourde défaite au Portugal n’a pas plu au nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz. Après le match, le coach néerlandais de l’OL s’est agacé de l’ampleur du score, même s’il retire quelques points positifs de ce match.

« Dix buts en trois matches, c'est vraiment trop. C'est ce que j'ai dit aux joueurs et ça ne doit pas se passer de prendre des buts comme ça. D'un autre côté, je suis content que ça arrive aujourd'hui car ça va me permettre de dire aux joueurs : si on fait ça, on n'arrivera pas où on veut aller. En championnat, ça ne passera pas. Je ne peux pas être content des buts qu'on a pris. Tu ne peux pas perdre comme ça et même s'il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. On a été ainsi plus compacts que la semaine dernière, on a eu des occasions, j'ai bien aimé le travail de récupération » a lancé aux médias du club Peter Bosz, qui avait aligné une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs (Gusto, Keïta, Cherki, Lukeba). Reste maintenant à voir quels seront les choix de Peter Bosz pour la première journée de Ligue 1 contre Brest, où l'objectif sera de gagner et de retrouver une solidité défensive.