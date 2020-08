OL : Lyon humilié par le Bayern, l’Allemagne ricane déjà

Dans : OL.

Impressionnant contre le FC Barcelone, le Bayern Munich part évidemment favori avant sa demi-finale de la Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais. Du coup, la presse allemande se montre sereine.

Après la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo et le Manchester City de Pep Guardiola, l’Olympique Lyonnais va défier un adversaire encore plus redoutable. Sans doute l’équipe la plus performante ces derniers mois. Le FC Barcelone, écrasé 8-2 en quarts de finale de la Ligue des Champions, pourra confirmer, le Bayern Munich est une véritable machine ! La presse allemande en était déjà persuadée avant cette démonstration collective. Autant dire que nos confrères sont encore plus sereins depuis vendredi soir. La preuve, le journal Bild, ravi d’éviter la route du coach mancunien, s’est lâché dans ses colonnes ce lundi.

« Pas de Pep, alors le Bayern va démolir Lyon », a osé le quotidien avant la demi-finale prévue mercredi (21h). Il est vrai que les Bavarois sont évidemment supérieurs à l’Olympique Lyonnais sur le papier. Mais sur un match, grâce au format modifié de cette édition, les hommes de Rudi Garcia ont récemment prouvé qu’ils étaient capables de surprendre des grands d’Europe. Surtout lorsqu’ils se sentent sous-estimés. Rappelons en effet que les Gones n’ont pas apprécié les commentaires selon lesquels Manchester City ne risquait rien au tour précédent. La petite phrase de Bild va donc représenter une source de motivation supplémentaire, ce dont les Lyonnais auront bien besoin.