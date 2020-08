Ang : Guardiola sur le départ ? Déjà un favori n°1 pour Man City !

Dans : Premier League.

La défaite de Manchester City et le désastre du FC Barcelone pourraient provoquer un séisme concernant Pep Guardiola.

La presse anglaise n’a pas bien vécu, doux euphémisme, l’élimination de Manchester City par l’Olympique Lyonnais, et même un coach aussi emblématique que Pep Guardiola n’échappe pas aux critiques. Et ce lundi, le Sun affirme que la situation de l’entraîneur des Citizens pourrait devenir complexe, au point même que le nom de Mauricio Pochettino est cité du côté de l’Etihad. Car à un an de la fin de son contrat avec Manchester City, Pep Guardiola n’a toujours pas prolongé et même si Ferran Soriano, le chef exécutif du club anglais et de Txiki Begiristain, le directeur du football, qui sont des amis de Guardiola, ont confiance pour la suite, Khaldoon al Mubarak, le patron de Manchester City n’a lui pas apprécié la défaite en finale de la Cup et cette élimination par l’OL en Ligue des champions.

De quoi susciter des rumeurs, d’autant plus que dans le même temps, le FC Barcelone cherche un successeur à Quique Setien, dont les heures sont comptées sur le banc du Barça après le carnage de vendredi soir face au Bayern Munich. Pour le tabloïd anglais, le départ de Pep Guardiola au FC Barcelone n’est pas impossible et c’est pour cela que des contacts existeraient déjà entre les dirigeants de Manchester City et Mauricio Pochettino dont le nom a également été évoqué au FC Barcelone. C’est donc un sacré jeu de chaises musicales qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours.