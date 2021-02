OL : Lyon flingué par le mercato, l'énorme crainte

Dans : OL.

La course au titre s’annonce serrée et acharnée jusqu’au bout entre le PSG, l’OL et Lille cette saison.

Plus que jamais, le suspense est au rendez-vous pour savoir qui décrochera le titre de champion de France à l’issue de la saison 2020-2021. Pour l’heure, ce sont les Dogues de Christophe Galtier qui caracolent en tête avec deux points d’avance sur Lyon et trois sur Paris. Une avance qui reste fragile, mais qui pourrait perdurer jusqu’au terme de la saison selon Dominique Sévérac. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le journaliste du Parisien a estimé que Lille était le principal rival du PSG. Et l’Olympique Lyonnais dans tout ça ? Le consultant estime que le mercato ainsi que les fins de contrat de Rudi Garcia ou encore de Memphis Depay sont susceptibles de perturber la formation de Jean-Michel Aulas

« Lille ou Lyon pour rivaliser avec le PSG ? Je vote Lille qui a un effectif plus équilibré et un meilleur entraîneur avec Christophe Galtier. Ils ont plus d’expérience, ils jouent la coupe d’Europe, ils sont sérieux et crédibles sur la scène européenne. C’est une équipe qui m’impressionne, qui recrute bien même si Luis Campos est parti. Leur direction est solide avec Olivier Létang, je ne vois que des signaux positifs. Du côté de Lyon, c’est la fin de Rudi Garcia, c’est la fin de Memphis Depay, c’est peut-être la fin d’Houssem Aouar donc je ne sais pas comment tout ça va finir quand on va arriver dans le money-time et que l’on va parler de mercato, du futur entraîneur… Tout ça peut se liquéfier très vite » a lâché le spécialiste, pour qui l’Olympique Lyonnais pourrait donc être pollué par un tas d’éléments extérieurs durant la fin de la saison… au contraire du LOSC.