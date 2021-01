OL : Mendes ne se cache plus, Lyon joue le titre !

Dans : OL.

Présent en conférence de presse, Thiago Mendes a affirmé les ambitions lyonnaises concernant le titre de champion de France.

Grâce à un succès retentissant lors du derby face à Saint-Etienne, les Lyonnais sont revenus dans la course au titre, à deux petits points du duo PSG - Lille qui mène la danse en Ligue 1. Si le trio d'attaque formé par Memphis Depay, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere fait le bonheur des Gones, c'est également grâce à son milieu de terrain que l'Olympique Lyonnais parvient à faire la différence. Outre l'arrivée de Lucas Paquetà qui a métamorphosé l'entre-jeu lyonnais, le retour en grâce de Thiago Mendes est l'une des raisons de la bonne forme de l'OL. Après une première saison catastrophique l'an dernier, l'ancien lillois semble aujourd'hui épanoui. Une situation qu'il doit beaucoup à Juninho, comme il l'a récemment expliqué. Interrogé sur les ambitions de son équipe en conférence de presse à la veille du match face à Bordeaux, le milieu défensif s'est montré très clair.

« Nous sommes très ambitieux et notre équipe n'a qu'un seul objectif, c'est de gagner le championnat. Mais nous devons prendre les matchs les uns après les autres » a répondu le Brésilien, dans une belle conclusion en langue de bois. Sans coupe d'Europe à disputer pour le reste de la saison, les Lyonnais ont clairement une carte à jouer dans la course au titre. En cas de victoire face à Bordeaux vendredi soir, les hommes de Rudi Garcia s'empareraient de la place de leader, en attendant les résultats du PSG (à Lorient) et du LOSC (contre Dijon) dimanche. Pour rappel, le dernier titre de champion de France remporté par l'OL remonte à la saison 2007/2008.