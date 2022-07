OL : Lyon fait le ménage, ces cinq gros salaires sont à vendre

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actif dans le sens des arrivées (Lepenant, Lacazette, Tolisso), l’OL cherche maintenant à se séparer de plusieurs joueurs à gros salaire au mercato.

Malgré l’arrivée de John Textor et de moyens financiers importants, l’Olympique Lyonnais souhaite garder un effectif cohérent et une grille salariale la plus équilibrée possible. Par conséquent, après avoir distribué de confortables salaires à Alexandre Lacazette et à Corentin Tolisso afin de les faire revenir, l’OL aimerait se séparer de plusieurs joueurs importants. Selon les informations de L’Equipe, Peter Bosz, Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot se sont mis d’accord sur cinq joueurs à faire partir. Comme indiqué par ailleurs, Tino Kadewere fait partie de la liste. En difficulté la saison dernière, l’ex-buteur du Havre est courtisé et pourrait se relancer à Strasbourg, qui en fait sa priorité pour compenser un éventuel départ de Ludovic Ajorque, pour qui un départ en Allemagne est dans les tuyaux. Lyon espère recevoir entre 7 et 8 millions d’euros pour le transfert du Zimbabwéen.

Kadewere et Dembélé invités à partir

Dans le secteur offensif, l’OL aimerait faire partir un autre joueur clé au salaire imposant. Il s’agit de Moussa Dembélé, meilleur buteur du club et régulièrement capitaine la saison dernière. A 26 ans, l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid est dans sa dernière année de contrat à l’OL, qui veut le faire partir afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. Reste que malgré quelques timides intérêts en Angleterre, Moussa Dembélé n’a pas une cote d’enfer pour le moment. En tout cas, les offres ne pleuvent pas sur le bureau de Jean-Michel Aulas et Peter Bosz pourrait donc bénéficier d’une doublure de luxe à Alexandre Lacazette cette saison. En attaque, toujours, Houssem Aouar est aussi sur le départ. Lui aussi dans sa dernière année de contrat, le milieu offensif de 24 ans dispose d’un bon de sortie. Mais l’international tricolore est très exigeant quant à sa future destination, ce qui n’aide pas l’OL à s’en débarrasser. Le Bétis Séville, le FC Séville ou encore l’AS Roma se sont manifestés mais Aouar espère un club d’un calibre supérieur. Or, après deux saisons mitigés, l’international français ne peut guère viser plus haut.

L'OL aimerait se séparer de Dubois et Boateng

Enfin en défense, l’Olympique Lyonnais veut se séparer de deux titulaires de la saison dernière. Un an seulement après son arrivée, Jérôme Boateng est poussé vers la sortie par l’état-major rhodanien, refroidi par les performances très limites de l’international allemand en Ligue 1 lors de sa première saison. Courtisé en Turquie, Boateng ne souhaite pas faire le moindre effort sur sa rémunération. Le champion du monde 2014 aimerait prouver aux supporters de l’OL sa valeur et souhaite s’imposer à Lyon mais si un challenge attractif s’offre à lui, il pourrait se laisser tenter. Léo Dubois est enfin le cinquième joueur que l’OL aimerait faire partir. Pris en grippe par les supporters, l’ex-capitaine de Nantes est ouvert à un départ mais pour l’instant, seul Fulham s’est manifesté. Et avec son offre de prêt, le club anglais est très loin des attentes de l’Olympique Lyonnais, qui veut un transfert sec d’une petite dizaine de millions d’euros pour faire partir son latéral droit. L’OL en a conscience, tout ce beau monde ne trouvera pas une porte de sortie. Mais l’objectif est de faire partir au moins deux ou trois joueurs de cette liste, ce qui ferait déjà le plus grand bien à la masse salariale du club.