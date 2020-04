OL : Lyon fait la Une aux Etats-Unis, merci Tony Parker

Dans : OL.

Dimanche matin, Jean-Michel Aulas évoquait de nouveau dans les colonnes de L’Equipe la possible venue de Tony Parker à la tête de l’Olympique Lyonnais.

Le président rhodanien, qui pense à se retirer dans les cinq ans à venir, voit en Tony Parker l’homme parfait pour reprendre les commandes de l’OL. « J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques (…) Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top (…) Il n'y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires » indiquait le patron des Gones. De son côté, Tony Parker s’est montré plus prudent, lui qui gère actuellement le club de basket de l’ASVEL.

« Je suis très touché par les propos de Jean-Michel. C'est un honneur de savoir qu'il pense à moi, qu'il me voit avec les qualités pour un poste comme celui-là. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas du tout d'actualité (...) Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je n'en ai jamais parlé avec Jean-Michel. Mais c'est vrai que si un jour il me voit comme cela et qu'il me le demande, je pense que c'est un poste qui ne peut pas se refuser » confiait l’ancien basketteur de 37 ans. Cette double déclaration a énormément fait réagir en France… mais pas seulement.

Et pour cause, en associant le nom de la marque OL à une légende du basket comme Tony Parker, Jean-Michel Aulas fait parler de son club… jusqu’aux Etats-Unis. Il est rare de voir l’Olympique Lyonnais à la Une des médias américains mais avec cette information, cela fût le cas puisque dans un long article, le célèbre site ESPN a relayé l’information selon laquelle Tony Parker est l’un des favoris pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à Lyon. « Lyon n’a plus remporté de titre depuis 2008 et a vu le PSG le dépasser en tant que dominateur principal du football français » indique notamment le média, qui s’emballe d’ores et déjà en imaginant l’une des anciennes légendes de la NBA à la tête d’un club de football si important que l’Olympique Lyonnais. Cela demandera bien-sûr confirmation dans les années à venir, mais il se pourrait qu’un homme comme Tony Parker permette à l’OL d’accélérer considérablement son internationalisation.