OL : Lyon et le Barça à la lutte pour un latéral brésilien

Opposés sur le terrain en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais et le FC Barcelone se retrouvent également sur le marché des transferts.

Bien évidemment, les deux clubs n’ont pas forcément le même pouvoir financier, mais dans sa réussite à promouvoir les jeunes en post-formation, le club français a aussi des arguments à faire valoir et il compte bien s’en servir dans le dossier menant à Luan Candido. Ce défenseur latéral gauche de 18 ans s’est fait remarquer en débutant en équipe première au sein de son club de Palmeiras, avant de se montrer à son avantage dans la Coupe sud-américaine des moins de 20 ans. Dans la foulée, il a été proposé au FC Barcelone, affirme le quotidien espagnol Sport.

Le club catalan, intéressé mais pas forcément pour tout de suite, a en tout cas ouvert la porte à une autre destination pour le joueur, et notamment à l’Olympique Lyonnais, également sur le coup. D’autres clubs suivent ce dossier, et notamment Manchester City ainsi que le Borussia Dortmund, pour ce défenseur qui ne devrait pas rester longtemps au Brésil, où il est sous contrat jusqu’en juin 2020. Luan Candido pourrait être cédé pour 10 ME selon la presse brésilienne. Une somme qui semble copieuse, mais que le FC Barcelone n’a pas hésité à débourser par exemple l’hiver dernier, lorsqu’il a fallu recruter le jeune latéral Emerson en provenance de l’Atlético Mineiro.