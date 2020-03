OL : Lyon en rêvait au mercato, Diego Lainez est dispo

Dans : OL.

Promesse du football mexicain, Diego Lainez s’était longtemps retrouvé proche de signer à l’Olympique Lyonnais.

En 2018, Jean-Michel Aulas avait vendu du rêve à ses supporters en promettant deux ou trois joueurs prometteurs pour l'avenir. Le Mexicain, jeune et fantasque, faisait bien évidemment saliver les supporters. L’OL s’était mêlé à la lutte avec plusieurs clubs espagnols, mais c’est finalement le Bétis Séville qui avait bouclé le dossier quelques mois plus tard, en janvier 2019. Lainez, désormais âgé de 19 ans, trouve toutefois le temps long depuis le changement d’entrainement et la nomination de Rubi. Le Mexicain, qui a refusé d’envisager un départ cet hiver pour se donner une chance cette saison, a bien vu que la situation n’avait pas évolué. Le voilà désormais, selon Mundo Deportivo, désireux de changer d’air dès cet été.

Le club andalou en demandera plus de 10 ME, lui qui a été recruté pour 13 ME il y a un an de cela. Du côté de l’OL, la piste pourrait donc refaire surface, d’autant que Florian Maurice avait fait un gros travail de supervision à l’époque, du Tournoi de Toulon aux matchs avec l’América, le club mexicain où brillait Diego Lainez à seulement 17 ans. A noter que, selon les rumeurs de la presse sévillane, l’Ajax Amsterdam et Getafe pourraient être intéressés par le Mexicain, qui a en tout cas fait son deuil de son passage au Bétis. Nul doute que son coéquipier Nabil Fékir pourrait lui glisser quelques bons mots au sujet de l’OL si le besoin s’en faisait sentir…