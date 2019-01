OL : Pourquoi Aulas n'a finalement pas pris Lainez au mercato

Dans : OL, Mercato, Liga.

Epatant en France lors du Festival International espoirs de Toulon au printemps dernier, Diego Lainez avait clairement tapé dans l’œil des recruteurs lyonnais.

Florian Maurice avait continué à suivre cet ailier de seulement 18 ans, et qui a confirmé par la suite avec des prestations prometteuses dans son championnat. Et quand l’OL a appris que le Club America était à l’écoute des offres pour laisser filer son diamant en Europe, le club rhodanien est logiquement entré dans la danse. Comme le raconte L’Equipe, cela a donné lieu à une grosse bataille avec l’Ajax Amsterdam, également sur le coup. L’OL est monté jusqu’à une proposition de 14 ME pour essayer de récupérer Diego Lainez, preuve que les dirigeants lyonnais étaient prêts à mettre une grosse somme sur un joueur de 18 ans sans expérience en Europe.

Mais le Bétis Séville a fait encore plus fort en raflant la mise pour 17 ME, avant d’annoncer dans la foulée l’arrivée du Mexicain dans son effectif. Pas de regrets pour Jean-Michel Aulas, puisque le problème n’était pas uniquement financier. En effet, comme le raconte le quotidien sportif, Lyon n’avait pas la volonté de monter trop haut pour faire venir un jeune joueur, ce qui aurait été considéré comme un mauvais message par rapport aux éléments en formation à l’heure actuelle, et qui perçoivent toujours l’OL comme un club qui fait confiance à ses propres jeunes jusqu’au plus haut niveau.