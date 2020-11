OL : Lyon doit noyer Saint-Etienne, les supporters en feu !

Dans : OL.

Ce dimanche soir, c’est dans un contexte très particulier que se déroulera le tant attendu derby entre l’Olympique Lyonnais et Saint-Etienne.

Dans un Groupama Stadium totalement vide, les hommes de Rudi Garcia tenteront d’enchaîner un quatrième match sans défaite en Ligue 1. Mais plus que tout, c’est une victoire que l’OL visera contre une équipe de Saint-Etienne en pleine crise, avec cinq défaites de suite en championnat. Pour les supporters rhodaniens, il est évident que tout autre résultat qu’une victoire serait un mauvais résultat. Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, le groupe de supporters « Lyon 1950 » a ainsi mis la pression à Memphis Depay, Houssem Aouar et tous les joueurs de l’Olympique Lyonnais.

« Privés de notre passion depuis le mois de mars dernier, privés de présence en tribune depuis 8 mois maintenant, ce sera de nos domiciles que nous seront obligés de suivre le match de dimanche ! Un match à nul autre pareil pour les Gones que nous sommes. Les joueurs les plus anciens le savent, les nouveaux arrivés doivent le découvrir et s’approprier cette rivalité entre nos deux villes et nos deux clubs. Dimanche soir, vous serez les seuls à pouvoir porter haut le blason de notre club et serez les uniques représentants de nos couleurs au stade. Le confinement ne nous permet pas de marquer cette rencontre par des actions, mais ayez en tête que vous aurez des milliers de Lyonnais derrière leurs écrans, qui pousseront pour que vous apprtiez du bonheur à notre ville. Ils ont la tête sous l’eau, appuyez fort dessus dimanche soir et coulez-les ! N’oubliez pas que vous ne serez jamais seuls face à l’ennemi, gagnez pour vous et gagnez pour nous ! » ont publié les supporters lyonnais, qui attendent ce derby si particulier avec impatience. En espérant voir l’OL enfoncer Saint-Etienne à Décines…