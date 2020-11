OL : Lyon refuse des supporters en carton contre l'ASSE

Dans : OL.

Pour le derby contre l'AS Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais a décidé de ne pas créer une ambiance factice au Groupama Stadium.

Ce dimanche, ils seront 400 et pas un de plus à pouvoir assister au match entre Lyon et Saint-Etienne au Groupama Stadium, la LFP fixant des limites très précises dans le cadre de la lutte contre le Covid. Même si le stade lyonnais dispose de 59.000 places, et que le derby fait toujours le plein, aucune tolérance n’est possible depuis la mise en place du confinement numéro 2. Alors, pour créer un peu d’animation, l’Olympique Lyonnais a demandé aux supporters ce que le club pourrait éventuellement mettre en place, la réponse a été claire et nette. Comme le raconte, dans Le Progrès, le responsable du Groupama Stadium, les suggestions de l’OL ne convenaient à personne, y compris en interne.

« On a sollicité les groupes de supporters pour savoir quelles étaient leurs attentes. On s’est posé la question d’installer des têtes de mannequins en tribunes, ou de diffuser une bande sonore d’ambiance de supporters comme cela se fait dans d’autres stades, mais cela semblait trop artificiel aux yeux des supporters, et de plusieurs personnes du club aussi », avoue Xavier Pierrot, le directeur général de l’Olympique Lyonnais. Résultat, une banderole sera affichée dans le virage Nord, à la demande des supporters, tandis que le virage Sud sera lui totalement vierge, là aussi à la demande des fans. L'OL disposera dans la tribune face aux caméras de Téléfoot un message à destination de ses supporters : « Hâte de vous retrouver ». Pour un vrai derby à Lyon il faudra attendre la saison prochaine en espérant que tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir.