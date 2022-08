OL : Lyon défie le Bayern Munich au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif en début de mercato, l’OL s’est calmé depuis la signature de Nicolas Tagliafico et se concentre sur les ventes.

Cet été, l’Olympique Lyonnais s’est montré actif et ambitieux sur le marché des transferts en recrutant Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso mais également Johann Lepenant, Tête et Nicolas Tagliafico. Un mercato cohérent de la part du club rhodanien, qui cherche maintenant à se débarrasser de plusieurs indésirables (Aouar, Da Silva, Boateng, Kadewere). A la tête de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou reste néanmoins à l’affût de bonnes opportunités. Et selon les informations relayées par Foot Mercato, l’OL a coché le nom de Fabian Rieder, milieu de terrain de 20 ans auteur d’une très belle saison sous les couleurs des Young Boys de Berne en Suisse. Buteur face à Manchester United en Ligue des Champions la saison passée, l’international suisse est courtisé par les Gones… mais pas seulement.

Fabian Rieder pisté par l'OL... et par le Bayern

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian (@fabianriieder)

A en croire les informations du média suisse Blick, le Torino, l’Atalanta Bergame, l’Udinese mais également le Real Madrid et surtout le Bayern Munich sont également intéressés par la nouvelle cible de l’Olympique Lyonnais. Pirmin Schwegler, scout du club bavarois, a d’ailleurs été aperçu à Berne afin d’observer les performances de Fabian Rieder cette saison. Conscient de ses qualités mais également du travail encore à fournir, le joueur a justement réagi à l’intérêt du Bayern Munich. « Je pense que le Bayern Munich est à un niveau trop élevé pour moi. Je sais que je suis entre de bonnes mains avec les Young Boys de Berne et que j'ai encore beaucoup à améliorer dans mon jeu. J'essaie de faire ça tous les jours. Le Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. Reste à savoir si j'aurais une chance là-bas dans les deux ou trois prochaines années » a-t-il confié, sans faire allusion à un possible transfert dans un club intermédiaire avant de rejoindre le Bayern. L’OL pourrait être ce club, même si le profil de milieu offensif de Fabian Rieder ne colle pas avec les besoins de Lyon à court terme, Peter Bosz pouvant déjà compter sur Reine-Adelaïde, Paqueta, Faivre ou encore Aouar dans ce secteur de jeu.