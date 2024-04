L’OL devant la DNCG, il annonce un carnage

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le spectaculaire redressement de l'Olympique Lyonnais a été rendu possible grâce au très ambitieux mercato réalisé cet hiver. Cela pourrait ne pas plaire au gendarme financier du football français.

L’été dernier, pour son premier mercato, John Textor se retrouvait totalement coincé par la DNCG, qui avait interdit tout investissement de taille à l’Olympique Lyonnais et provoquait donc un mercato à l’économie. Seule la manoeuvre pour faire venir Ernest Nuamah via Molenbeek avait pu permettre de renforcer un OL qui avait du se contenter de quelques opérations au début de l’été et ensuite de prêts ou de signatures de joueurs sans contrat. Cela avait débouché sur un début de saison très compliqué pour la formation de Laurent Blanc et la colère noire de John Textor, qui accusait Jean-Michel Aulas et les pontes du football français de lui mettre des bâtons dans les roues pour l’empêcher de réussir à Lyon.

— Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) April 14, 2024

Au mois de janvier, l’Américain a en revanche au les mains libres et il s’en est donné à coeur joie pour recruter. Les dépenses avec les transferts ont été somptueuses et la masse salariale a également explosé. Sportivement, la réussite est totale avec une belle remontée en championnat et une place en finale de la Coupe de France, soit deux possibilités d’accrocher l’Europe. Mais financièrement, qu’en est-il ? Pour Gilles Favard, ancien journaliste et consultant sur la Ligue 1, le problème qui se présente va être énorme.

Les comptes de l'OL dans le rouge vif ?

Répondant à des messages de félicitations de l’OL et de son directeur général Laurent Prud’homme, Gilles Favard a assuré que le gendarme financier du football français va découvrir un club à la santé économique catastrophique. « Au mois de juin, on va moins rire quand la DNCG va découvrir l'étendue des dégâts financiers… eh oui les connaisseurs savent ce qui est la vérité de Lyon…Les finances sont dans le rouge et rouge vif !!! », a assuré l’ancien journaliste plusieurs fois écarté de La Chaine L’Equipe, et qui semble avoir son ancien responsable dans le viseur également. En attendant, cette affirmation, qui « pue le seum » selon les supporters lyonnais qui lui ont répondu, laisse tout de même un gros doute sur la situation financière de l’OL, qui a en effet énormément dépensé en quelques semaines au début de l’année 2024. Mais a aussi connu des rentrées d’argent importantes avec la vente d’OL Reign et d’autres biens qui peuvent permettre d’équilibrer les comptes.