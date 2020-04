OL : Lyon débarque au Real Madrid, le mercato s'approche

Photo Best Of You

L'OL serait en contact avec le Real Madrid pour essayer de recruter César Gelabert, le jeune milieu espagnol des Merengue.

L’Olympique Lyonnais a pris ses habitudes en Espagne lors du mercato, et il se pourrait bien que cette tradition se perpétue l’été prochain. Selon AS, Jean-Michel Aulas et la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais suivent de près les prestations de César Gelabert le milieu offensif de 19 ans qui arrive en fin de contrat dans un an au Real Madrid. Champion d’Europe U17 avec l’Espagne en 2017, le joueur madrilène serait même sur les tablettes de Florian Maurice depuis plusieurs mois, au point de se faire régulièrement transmettre des infos sur les performances de celui qui évolue avec la réserve du Real Madrid. Et cet intérêt de Lyon s’est même récemment concrétisé par une offre de Jean-Michel Aulas à Florentino Perez afin de s’attacher les services du milieu droit dont la valeur est estimée à 0,5ME.

Cependant, le média sportif espagnol affirme que l’Olympique Lyonnais n’est pas le seul club européen à suivre les performances et la situation de César Gelabert. Parmi les autres formations qui pourraient concurrencer l’OL dans le dossier du milieu offensif, on trouve aussi Arsenal, mais également le Borussia Dortmund. Le club rhodanien aura donc fort à faire pour s’offrir le jeune joueur espagnol du Real Madrid, d’autant qu’il n’est pas évident que Zinedine Zidane donnera son feu vert pour le départ de César Gelabert. Mais avec les bouleversements attendus dans le football européen, rien ne semble impossible.