CdF ‍: La France à fond avec le PSG, ça fait hurler les Lyonnais

Par Guillaume Conte

Le PSG et l'OL s'affronteront en finale de la Coupe de France. Et plusieurs clubs à la lutte pour l'Europe risquent de pencher en faveur du club parisien.

L’affiche de la finale de Coupe de France est désormais connue, et elle opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, le 25 mai prochain à Lille. Un lieu neutre pour accueillir deux équipes au parcours totalement différent. Si le club de la capitale marche sur le football français en Ligue 1 comme en Coupe, retrouver l’OL à ce niveau est une grosse surprise. Au fur et à mesure de la saison, l’objectif était surtout le maintien en Ligue 1 après un démarrage catastrophique. Avec le mercato et Pierre Sage aux commandes, la relégation est écartée et la Coupe de France représente un immense bonus. Cela pourrait offrir à l’OL une place en Coupe d’Europe, alors que ce sera très difficile d’y arriver en championnat. Une véritable opération sauvetage pour le club rhodanien, qui va forcément faire des mécontents si jamais le trophée était soulevé par Alexandre Lacazette à la fin du mois de mai.

L'OM et le LOSC prêts à soutenir le PSG ?

En effet, à l’heure actuelle, l’OL est 10e et loin des places européennes. Si le PSG venait à s’imposer en Coupe de France, alors il libérerait une place en Coupe d’Europe étant donné qu’il est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Cela bénéficierait au 7e de Ligue 1, soit l’OM en ce moment. Du côté des Marseillais, on demeure très partagé entre le fait que le rival lyonnais, l’autre Olympique, remporte un trophée alors que les Phocéens sont aussi sevrés ces dernières années. Et d’un autre côté cela permettrait à l’OM d’aller gratter une place européenne dans ces conditions.

Pourquoi il faut que le PSG remporte la Coupe :



- le 7e de L1 mérite + que Lyon de voir l'Europa League cet automne



- Lyon compte 5 titres en CDF, et reviendrait donc à hauteur de Lille



- le Trophée des Champions est encore accessible pour le LOSC (en terminant dauphin) pic.twitter.com/5x4e9uHlmx — Statilosc (@Statilosc) April 3, 2024

Même chose du côté de Lille, qui accueillera la finale, et où un comte suiveur du LOSC a fait un peu de buzz en expliquant qu’il vaudrait mieux que le PSG l’emporte. « Pourquoi il faut que le PSG remporte la Coupe : Le 7e de L1 mérite + que Lyon de voir l'Europa League cet automne. Lyon compte 5 titres en CDF, et reviendrait donc à hauteur de Lille. Le Trophée des Champions est encore accessible pour le LOSC (en terminant dauphin) », a ainsi fait savoir, avec photo de Mbappé qui remporte la Coupe de France, Statilosc, forcément repris de volée par les supporters lyonnais qui ne comprennent pas l’acharnement des clubs « neutres » contre leur équipe. Nul doute que cela donnera un léger surcroit de motivation aux joueurs de Pierre Sage au moment d’entrer sur le terrain du Stade Pierre Mauroy.