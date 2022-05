OL : Lyon craque pour Savanier, le mercato est lancé !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ciblé par Christophe Galtier à Nice dans l’optique du prochain mercato, Teji Savanier ne laisse pas insensible les dirigeants de l’OL.

Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2023, Teji Savanier est au cœur des discussions et des négociations ces dernières semaines. Et pour cause, le MHSC souhaite absolument prolonger le contrat de son capitaine afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. En parallèle, les courtisans de Teji Savanier s’activent pour tenter de le recruter, douze mois avant l’échéance de son contrat. Même si Christophe Galtier a publiquement démenti l’information, l’OGC Nice a identifié Teji Savanier comme un potentiel renfort de taille lors du prochain mercato. Mais selon le journaliste Bertrand Queneutte, un autre grand club français est à l’affût dans ce dossier brûlant du mercato en Ligue 1. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais, dont l’entraîneur Peter Bosz est un grand fan de Teji Savanier.

Nice sur Savanier... Lyon aussi

« Téji Savanier réfléchit à son avenir. Sa prolongation, c’est du 50-50. Ce que je sais de son entourage, c’est qu’il veut une équipe compétitive et il ne prolongera pas dans une équipe telle qu’elle est constituée actuellement. S’il prolongeait avec Montpellier, cela signifierait qu’il refuserait en parallèle la proposition de clubs européens. Au tour de lui, on estime que l’équipe n’est pas suffisamment compétitive. À sa place, j’attends la fin de saison, je regarde le classement de Lyon et de Nice qui sont les deux clubs qui, malgré les déclarations, le convoitent très clairement et il y en aura d’autres. Savanier doit rencontrer Laurent Nicollin dans les prochains jours, il va attendre de voir ce qu’il lui propose, quels moyens il va mettre dans le projet qui est autour de moi et s’il n’en a pas vraiment, on se tape dans les mains et je te rapporte de l’argent. Vu le contexte et une seule année de contrat, ça sera entre 8 et 10 millions d’euros » a analysé sur France Bleu Hérault le journaliste proche du MHSC, pour qui l’OL risque de totalement bouleverser le dossier Teji Savanier cet été. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision du capitaine héraultais, lequel risque aussi d’être très convoité à l’étranger lors de ce mercato estival.