OL : Cornet et Denayer seront là contre Man City !

Dans : OL.

Rudi Garcia a appris deux bonnes nouvelles lundi dans la perspective du quart de finale de la Ligue des champions face à Manchester City.

La victoire de l’Olympique Lyonnais vendredi face à la Juventus avait été légèrement ternie par la blessure à la cuisse de Maxwel Cornet, encore une fois impeccable face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, et celle plus légère de Jason Denayer. Car c’est une évidence, face à Manchester City samedi soir à Lisbonne, Rudi Garcia aura besoin d’un effectif au complet s’il veut réussir un deuxième exploit consécutif en Ligue des champions. Et ce mardi, cela semble aller dans le bon sens concernant Cornet et Denayer, lesquels, sauf retournement de situation, devraient non seulement être du voyage pour le Final 8 au Portugal, mais également pouvoir débuter contre la formation de Pep Guardiola en quart de finale de la C1.

L’Equipe affirme en effet que Maxwel Cornet et Jason Denayer vont nettement mieux après deux jours passés à se soigner. « L’optimisme est de rigueur. Les examens de Cornet, passés lundi, ont été rassurants et l’Ivoirien a même couru. Le défenseur belge, lui, est resté aux soins mais plus par sécurité. Pour s’épargner toute complication ou tout risque inutile. Le duo devrait pouvoir tenir sa place contre les Anglais de Manchester City », annonce Hervé Penot. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais aura donc la possibilité de conserver le schéma tactique utilisé contre la Juventus, lequel avait plutôt bien fonctionné ou bien passer à un 4-4-2. Mais avec Cornet et Denayer rétablis, il ne fait nul doute que Rudi Garcia doit mieux respirer.