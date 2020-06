OL : Lyon colle une incroyable pression sur Garcia et tout le staff !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a décidé de ne prolonger personne au sein du staff. Rudi Garcia et son équipe ont un an pour convaincre...ou partir.

L’OL n’a pas eu les résultats escomptés cette saison en Ligue 1, du moins jusqu’à la 28e journée, et c’est peu dire que les supporters rhodaniens ne sont pas fans de Rudi Garcia, pourtant recruté par l'inattaquable Juninho. L’actuel entraîneur de l’OL a désormais un an pour prouver sa valeur, son contrat signé à l'automne dernier le liant jusqu’en 2021 avec le club de Jean-Michel Aulas. Mais comme le fait remarquer ce mercredi Le Progrès, les dirigeants de Lyon ont visiblement décidé d’aligner l’ensemble du staff sur cette seule échéance, et pas seulement Rudi Garcia. Ainsi, Christophe Revel, le nouvel entraîneur des gardiens de but recruté mardi à la place de Grégory Coupet, n’a signé que jusqu’en 2021, ce qui le met sur un pied d'égalité avec Rudi Gardia, Claude Fichaux, Gérald Baticle, et Claudio Caçapa.

Autrement dit, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de signer un chèque en blanc à son technicien et à l’ensemble du staff, et une deuxième année décevante provoquera très clairement un énorme turn-over aux commandes de l'équipe rhodanienne. Avec seulement un an de contrat, Rudi Garcia sait à quoi s’en tenir, car si Jean-Michel Aulas a régulièrement soutenu son entraîneur, il n’est pas allé jusqu’à le prolonger quelques mois seulement après sa signature à l’OL en remplacement de Sylvinho. L'heure est venue de confirmer sportivement que que Lyon mérite mieux en Ligue 1 que ce que le club a prouvé lors des derniers mois de compétition, même si pour rappel l'Olympique Lyonnais est en finale de la Coupe de la Ligue et toujours qualifié pour la Ligue des champions.