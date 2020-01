OL : Lyon change son fusil d’épaule avec Kadewere

Dans : OL.

Ces derniers jours, le nom de Tino Kadewere revient avec insistance du côté de l’Olympique Lyonnais, qui voulait initialement recruter le meilleur buteur de Ligue 2 en plus de Karl Toko-Ekambi.

La venue de l’international camerounais en provenance de Villarreal a été officialisée lundi soir par l’OL, qui négocie toujours celle de Tino Kadewere. Mais pour l’heure, le dossier est bloqué en raison de désaccords financiers entre Lyon et Le Havre. De plus, le cas du meilleur buteur de la Ligue 2 fait débat en interne. Et pour cause, le journaliste de L’Equipe Bilel Ghazi a indiqué sur son compte Twitter que l’éclosion de Rayan Cherki était susceptible de retarder la venue de Tino Kadewere dans le Rhône…

« L’idée des dirigeants lyonnais serait désormais de différer l’arrivée de Kadewere à cet été pour ne pas boucher l’éclosion de Cherki. Les négociations sont toujours en cours » a indiqué le spécialiste du mercato, pour qui une arrivée de Tino Kadewere dès le mois de janvier n’est donc plus à l’ordre du jour du côté de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si l’actuel 7e de Ligue 1 tentera de boucler le transfert de Tino Kadewere cet hiver avant de le prêter pour six mois au Havre, ou s’il faudra attendre l’été prochain pour que le deal soit officialisé. La seconde opportunité serait dangereuse pour l’OL, qui s’exposerait automatiquement à la menace des autres prétendants à la signature de Tino Kadewere…