OL : Rafael ne veut pas partir au mercato et le fait savoir

Dans : OL, Mercato.

Tout proche de rejoindre Besiktas le mois dernier, Rafael avait vu son transfert échouer à la dernière minute. Un rebondissement qui complique la situation pour lui comme pour son club, car ils sont désormais trois à droite pour occuper le seul poste de latéral. Si le départ du Brésilien est toujours souhaité par le staff, aucune nouvelle piste n’est apparue, et le joueur fait preuve d’un état d’esprit irréprochable en ce qui concerne sa motivation et ses ambitions. C’est d’ailleurs ce qu’il a confié sans détour au site officiel de l’Olympique Lyonnais, ne tenant clairement pas le discours d’un joueur sur le départ.

« Une nouvelle saison commence maintenant. Je veux montrer de belles choses et confirmer ce que j’ai fait durant les cinq derniers mois. C’est un objectif important pour moi. C’est important d’aider l’équipe. C’est pour cela que je suis là et que cela ne me dérange pas de jouer sur le côté gauche de la défense. Je me sens bien ici. J’espère que je vais vite atteindre la barre des 100 rencontres. J’ai envie de continuer à Lyon, je l’avais déjà dit la saison dernière et rien n’a changé dans ma tête. Je veux rester car j’aime bien ma vie ici, la ville, le club. Dans le football, on ne sait jamais mais j’ai vraiment envie de rester », a souligné le Brésilien, persuadé qu’il y a une petite place pour lui comme doublure à droite comme à gauche, même si son temps de jeu pourrait tout de même grandement en pâtir.