OL : Lyon champion, Vincent Duluc y croit

La victoire de l'Olympique Lyonnais dimanche face au PSG confirme que l'OL peut jouer un rôle important cette saison. Et pour Vincent Duluc, le titre n'est pas tabou.

Au lendemain de la 14 journée de Ligue 1, cinq équipes (Lille, Lyon, Paris, Marseille et Montpellier) se tiennent en trois points, avec en plus deux matchs en retard à jouer l’OM, contre Lens et Nice. Autrement dit, le suspense est à son comble dans la course au titre alors que l’on va bientôt atteindre la première moitié du Championnat 2020-2021. Et parmi les équipes en grande forme, il y a l’Olympique Lyonnais qui vient de gagner ses cinq derniers matchs, et qui n’a plus perdu en Ligue 1 depuis le 15 septembre, c’était à Montpellier. Après un début de saison raté, l’OL carbure à plein régime et peut croire au titre. C’est l’avis de Vincent Duluc qui au lendemain du succès de l’équipe de Rudi Garcia face au PSG estime que Lyon a les armes pour décrocher Hexagoal.

Dans son édito pour L’Equipe, le journaliste admet que l’Olympique Lyonnais fait un candidat très sérieux au titre de champion de France. « La victoire méritée de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, dimanche soir, a ramené à la surface de la Ligue 1 le jeu, rien que le jeu, le Championnat de France de toujours et peut-être un peu celui d’avant, aussi, avec Lyon en champion possible, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2008, avec cinq équipes de tête rassemblées en trois points, et avec un PSG qui n’est qu’à une défaite de plus d’une grosse crise d’automne (...) La grosse faute de Thiago Mendes va forcément décaler, un peu, le regard que l’on portera sur cette soirée. Si le milieu lyonnais n’avait pas bloqué la cheville gauche de Neymar par son tacle, on aurait passé moins de temps à évaluer l’indisponibilité du Brésilien, sorti en larmes et sérieusement blessé pour la troisième fois en quatre saisons parisiennes, et un peu plus de temps, sans doute, à célébrer la manière dont l’OL est venu gagner au Parc, en défiant Paris par le jeu, avec un milieu de terrain remarquable, encore une fois, le meilleur milieu de la L1 en ce moment. Lyon vient de prendre 22 points sur 24 possibles, mais la séduction est venue, hier soir, de la manière enhardie dont il a défié le champion en titre, pas seulement de son bilan », écrit Vincent Duluc, qui n’est pas le seul à voir en l’Olympique Lyonnais en vrai favori pour le titre, surtout dans une année sans jouer en Ligue des champions.