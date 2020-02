OL : Lyon champion des blessures, ça devient flippant

Dans : OL.

Onzième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’est pas dans une grande forme sportivement. En parallèle, le club rhodanien doit gérer d’autres problèmes préoccupants…

Depuis le début de la saison, un phénomène inquiète particulièrement Rudi Garcia et l’ensemble du club lyonnais : la série noire concernant les ruptures des ligaments croisés, qui touche l’ensemble de l’OL, des professionnels aux jeunes en passant par les féminines. Depuis le début de la saison, Memphis Depay, Jeff Reine-Adelaïde, Oumar Soulet, Sofian Augarreau et Ada Hegerberg ont déjà été victimes de cette grave blessure, qui nécessite une opération puis une absence estimée à 6 mois. En ce début de semaine, une nouvelle joueuse de l’Olympique Lyonnais a été victime d’une rupture des ligaments croisés.

Il s’agit de la jeune Manon Revelli, qui a subi le même sort, a-t-on appris lundi soir. Du haut de ses 18 ans, la joueuse de l’Olympique Lyonnais avait signé son premier contrat professionnel de trois saisons avec le club rhodanien fin juillet. Il s’agit déjà de la 6e joueuse (ou joueur) victime d’une rupture des ligaments croisés à l’OL depuis le début de la saison. « Du jamais vu dans l'histoire du club... Qui devra certainement s'interroger sur les raisons de cette cascade de blessures du même type dans ses effectifs. Car que ce soit les Féminines, l'équipe masculine ou les jeunes de l'équipe réserve, personne ne semble épargné » indique Le Progrès, particulièrement inquiet et pour qui il faudra se poser un certain nombre de questions à l’Olympique Lyonnais, que cela soit sur les pelouses ou sur le staff de la préparation physique et du médical…