OL : Lyon en panique, Memphis et Reine-Adelaïde gravement touchés

Très mauvaise soirée pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est non seulement incliné à domicile face à Rennes, mais a aussi perdu deux éléments majeurs. Le premier a voir quitté ses partenaires est Jeff Reine-Adelaïde, qui n’a pas pu continuer à avancer sur une action anodine, et a été sorti rapidement.

Selon les premières indications récoltées par L’Equipe auprès du staff médical, l’ancien joueur d’Angers souffrirait du ménisque, ce qui n’est jamais bon signe. Mais la pire nouvelle provient de Memphis Depay, où une rupture du ligament croisé du genou gauche est crainte, ce qui signifierait une absence de plusieurs mois si cela devait être confirmé par les examens prévus dans les prochains jours. « Pour Memphis, ça ne sent vraiment pas bon. On pense que c’est les croisés. On va attendre des nouvelles contradictoires, on l'espère », a confié Rudi Garcia en conférence de presse.