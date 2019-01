OL : Lyon champion d'Europe, c'est pour bientôt annonce Aulas !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Le 19 février prochain, l'OL accueillera les stars du FC Barcelone au Groupama Stadium, en 8es de finale de la Ligue des Champions.

Une grande affiche qui fait évidemment le bonheur de Jean-Michel Aulas, puisque cette rencontre va braquer les projecteurs du monde entier sur Lyon. Evidemment, il y a très peu de chances que l’équipe de Bruno Genesio parvienne à sortir les partenaires de Lionel Messi. Mais à terme, Jean-Michel Aulas espère toujours que Lyon sera capable de gagner la Ligue des Champions. Au risque de surprendre, le dirigeant rhodanien y croit dur comme fer.

« Le match de Barcelone ? Nous n’avons rien à perdre. Le Barça est infiniment supérieur en termes de performance, de résultats et de qualité de jeu. Mais nous jouerons notre jeu pour essayer, au match aller, de faire une bonne prestation et après on verra s’il est possible de faire mieux ou pas. Mais en tout cas, je crois en mon équipe. Je pense que nous serons capables, un jour, de gagner toutes les compétitions. Même la Coupe d’Europe. Alors évidemment cette année, ce sera probablement un peu juste... » a confié un Jean-Michel Aulas ultra-ambitieux et peut-être un peu euphorique après la victoire lyonnaise dans le derby face à Saint-Etienne.