OL : « Lyon est quelconque », Robby a la rage contre l’OL !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

La victoire de l'Olympique Lyonnais contre Saint-Etienne a été poussive, l'OL ayant clairement été malmené pendant la première période avant de se refaire un peu la cerise. Du côté de l'ASSE, certains ont du mal à digérer ce revers au Groupama Stadium, conscients qu'il y avait mieux à faire que repartir avec zéro. Interrogé ce dimanche dans Le Progrès, Robert Herbin, ancien entraîneur légendaire des Verts, mais également de l'Olympique Lyonnais, n'est pas tendre avec la formation de Bruno Genesio.

Pour le Sphinx, la victoire de l'OL tient du hold-up. « Au bout du compte, j’ai trouvé cette équipe lyonnaise quelconque. Elle ne déploie pas un jeu collectif digne de ce nom. Des deux équipes, ce sont les Verts qui ont montré le meilleur collectif et c’est plutôt rassurant pour l’avenir. Mais sur ce match-là, ça n’a pas suffi. J’ai le sentiment qu’ils avaient surtout en tête de ramener un match nul. Ce fut un match assez fermé, pas emballant du tout (...) En tout cas, ce derby ne restera pas dans les annales. J’ai l’impression après coup qu’il ne s’est rien passé d’extraordinaire et c’est décevant (...) II ne s’agit pas d’être trop sévère avec l’ASSE car j’estime que les Verts ont fait ce qu’il fallait pour éviter la défaite », explique un Robby Herbin visiblement agacé par ce derby et son résultat.