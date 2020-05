OL : Lyon casse sa tirelire pour faire signer Kalulu !

Dans : OL.

Capitaine de l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais, Pierre Kalulu est l’un des jeunes défenseurs les plus courtisés d’Europe au mercato.

Et pour cause, le défenseur de 19 ans n’a pas encore signé son premier contrat professionnel en faveur de l’OL. Une situation qui a suscité l’intérêt du Bayern Munich, de Séville et de l’AC Milan, qui semble aujourd’hui le club le mieux placé pour décrocher la signature de l’international français des U20. Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’Olympique Lyonnais reste déterminé à l’idée de faire signer Pierre Kalulu. Et le club rhodanien se donne les moyens de ses ambitions dans ce dossier puisque le quotidien national affirme que l’OL a augmenté son offre financière pour convaincre son prometteur défenseur de rester au sein de son club formateur.

« Les efforts récemment déployés par les dirigeants lyonnais ont rééquilibré la situation. Lyon a notamment très nettement révisé sa proposition financière qui se rapproche de celle émise par le club italien » détaille Bilel Ghazi, pour qui Pierre Kalulu est maintenant en pleine réflexion quant à son avenir. Les offres financières étant désormais équivalentes, c’est l’aspect sportif qui va faire la différence et pour l’heure, le clan Kalulu estime qu’il y a plus de garanties de temps de jeu à l’AC Milan. Toutefois, Juninho s’est personnellement engagé à faire de la place au jeune défenseur, capable de jouer dans l’axe et sur le côté droit. Reste maintenant à voir si le Brésilien réussira son opération dégraissage, indispensable afin de faire signer à Pierre Kalulu son premier contrat professionnel. Un échec dans ce dossier ferait tâche pour l’OL, club à très bonne réputation avec ses jeunes.