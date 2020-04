OL : Alerte générale, la hype Kalulu inonde le Bayern

Dans : OL.

Prometteur défenseur central de l’Olympique Lyonnais (19 ans), Pierre Kalulu n’a pas encore signé son premier contrat professionnel en faveur des Gones.

Ces dernières années, l’OL a plutôt bien géré les contrats de ses jeunes les plus prometteurs à l’image du dossier Rayan Cherki. Mais en ce qui concerne Pierre Kalulu, rien n’est simple pour Jean-Michel Aulas et Juninho. Les deux hommes ont proposé à l’entourage du défenseur de 19 ans de signer pro à Lyon avant d’être prêté une saison sans option d’achat en Ligue 2. Une offre refusée par le clan Kalulu, qui souhaite intégrer dès la saison prochaine la rotation des défenseurs centraux au sein de l’équipe première de Lyon. Les négociations patinent, et plusieurs clubs dont Séville et le Milan AC souhaitent en profiter. Samedi, RMC dévoilait même l’intérêt du Bayern Munich, sans pour autant qu’une offre concrète de la part du champion d’Allemagne soit évoquée.

Mais ce mardi, la piste Pierre Kalulu au Bayern Munich prend de l’ampleur. Car cette fois, ce sont les médias allemands qui se font l’écho de l’intérêt grandissant du club de la Bavière pour le défenseur lyonnais. A en croire les informations récoltées par le très sérieux Bild, le capitaine de la réserve de l’Olympique Lyonnais fait partie d’une short-list de quatre jeunes joueurs à fort potentiel qui pourraient être recrutés lors du prochain mercato. Pierre Kalulu figure dans cette liste très séduisante aux côtés de Barry Hephburn (Celtic Glasgow), Jonathan David (La Gantoise) et Samuel Iling (Chelsea). Reste maintenant à voir quel rôle le Bayern Munich proposera à Pierre Kalulu lors des négociations, une place dans la rotation des défenseurs de l’équipe première ou un passage avec la réserve dans un premier temps ? La question se pose puisque le champion d’Allemagne compte déjà Jérôme Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez ou encore Benjamin Pavard comme joueurs capables d’évoluer en défense centrale même si les trois derniers cités sont polyvalents, et capables de jouer sur les ailes.