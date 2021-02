OL : Lyon cartonne, il faut dire merci Florian Maurice

Dans : OL.

Arrivé en mai 2020 au Stade Rennais après un départ qui a beaucoup déçu au sein de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice connait des débuts mitigés.

S’il n’est pas responsable de chaque résultat, celui qui est en charge de la politique sportive et du recrutement n’a pas totalement convaincu avec les signatures de l’été. Doku, Terrier et Gomis ne font pas sensation, Dalbert et Ruggani ont énormément déçu, tandis que Aguerd et Guirassy sont plus convaincants. Aucune retouche non plus au mercato d’hiver, ce qui rend les supporters rennais légèrement dubitatifs. Mais l’ancien avant-centre de l’OL, du PSG et de l’OM demande de la patience, et utilise son récent passé à Lyon pour se justifier. Celui qui était le maitre du recrutement à l’OL, surtout avant l’arrivée de Juninho, rappelle aussi que les succès actuels du club rhodanien (demi-finale de la Ligue des Champions, lutte pour le titre) sont en grande partie grâce à lui.

« Je suis pointé du doigt depuis que je fais ce métier. Ce ne sont pas des critiques qui me touchent. On jugera le mercato en fin de saison, ou peut-être dans deux ans. Je suis critiqué par rapport à mon mode recrutement depuis des années. Aujourd’hui, ces mêmes personnes félicitent mon ancien club de Lyon et ses joueurs. Sauf que j’ai fait le mercato à 98 % », a livré Florian Maurice dans les colonnes de Ouest-France. Un rappel qui en dit long sur les certitudes du dirigeant rennais, qui demande simplement un peu de temps supplémentaire avant d’être jugé. Une chance pour lui, le Stade Rennais n’est pas vraiment le club où la pression est à son paroxysme à la première série difficile.