OL : Jaloux de Juninho ? Florian Maurice dit non !

Dans : OL.

Désormais au Stade Rennais, Florian Maurice est revenu sur son départ de l'Olympique Lyonnais et ses motivations.

Responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice a décidé cet été de quitter le club de Jean-Michel Aulas pour rejoindre le Stade Rennais où l’ancien joueur est désormais directeur technique. Loin de polémiquer, même si le patron de l’OL l’avait allumé en affirmant après son départ que son choix d’aller en Bretagne était décevant alors qu’il pouvait rêver « de Paris ou de Barcelone », Florian Maurice est désormais bien installé à Rennes où sa collaboration avec Nicolas Holveck et Julien Stéphan semble idéale. Ce jeudi, revenant dans L’Equipe sur ce divorce avec Lyon, l’ancien patron du mercato de l’OL avoue que la décision de Jean-Michel Aulas d’installer Juninho comme directeur sportif avait été un peu dure à digérer car elle signifiait qu'on ne lui faisait pas confiance dans ce rôle.

Florian Maurice le reconnaît, il aurait aimé que l’Olympique Lyonnais lui propose ce poste, mais il affirme ne pas en vouloir à JMA. « Directeur sportif ? Je n’avais pas le titre mais je fonctionnais déjà de cette manière. Si on ne me l’a pas proposé, c’est qu’on ne m’en pensait pas capable. Je l’accepte totalement. Je n’ai pas de rancœur vis-à-vis de l’Olympique Lyonnais, ni envers le plus grand président français. Je respecte son choix d’avoir pris quelqu’un pour être directeur sportif, explique l’ancien responsable du recrutement de l’OL, qui a apprécié le parcours de Lyon en Ligue des champions, sans avoir de nostalgie. En tant que supporter de l’OL, j’espérais qu’ils aillent au bout. Même si cette équipe a été construite à partir de choses que j’ai mises en place là-bas, je ne me sens pas responsable du bon parcours de l’OL. »