OL ‍: Lyon brade Abdoulaye Ndiaye, les supporters en furie ‍!

Auteur d’une superbe saison en prêt au SC Bastia en 2022-2023, Abdoulaye Ndiaye s’apprête à quitter l’OL pour seulement 4 millions d’euros.

Dans le viseur du City Group lors de ce mercato estival, Abdoulaye Ndiaye est sur le point de quitter l’Olympique Lyonnais. Malgré une excellente saison en prêt au SC Bastia et un début de préparation convaincant, le jeune défenseur de 21 ans est sur le départ. Et cette fois, il ne s’agit pas d’un prêt à venir comme pour Sekou Lega mais bien d’un transfert définitif. Tandis que la presse anglaise dévoilait plus tôt dans la journée que Pep Guardiola avait flashé sur le profil du défenseur de l’OL, Instant Foot dévoile qu’un accord a été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Troyes pour le transfert d’Abdoulaye Ndiaye.

La somme serait comprise entre 3 et 4 millions d’euros et le joueur attirerait donc dans la galaxie du City Group avant un possible transfert à Manchester City dans les années à venir en fonction de son évolution. Un transfert à prix XXS qui fait enrager les supporters de l’OL, lesquels ne comprennent pas comment Vincent Ponsot, John Textor et les responsables du mercato lyonnais peuvent sacrifier l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de l’effectif. D’autant que Dejan Lovren est déjà blessé tandis que l’avenir de Castello Lukeba est hautement incertain.

Abdoulaye Ndiaye quitte l'OL, les supporters exaspérés

« Pardon ? Donc on va vendre Lukeba et le jeune prometteur avec Lovren qui vient de se blesser ? », « C’est honteux. Textor tu es sérieux là ? » Quel club… ça préfère Diomandé… », « Pourquoi retourner en ligue 2 ? Mais qui conseille nos jeunes joueurs ? On en a vraiment marre ! » ou encore « Il vient de faire une grosse saison pourquoi le vendre ? » et « Pas certain que les défenseurs qui restent à l’OL soient meilleurs que lui » peut-on lire sur Twitter, où les supporters lyonnais ne comprennent pas le choix de la direction de vendre Abdoulaye Ndiaye et qui plus est pour une somme aussi faible. L’avenir dira si l’état-major de l’OL a eu le nez creux… ou pas.