OL : Le vibrant hommage de Depay à Gérard Houllier

Présent en conférence de presse, Memphis Depay a rendu un bel hommage à Gérard Houllier, qui s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi.

Conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France était bien connu des joueurs rhodaniens. En ce sens, l’annonce de son décès a choqué les coéquipiers de Memphis Depay, au lendemain de la victoire lyonnaise sur la pelouse du Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain (0-1). Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Brest, le capitaine néerlandais des Gones a rendu un bel hommage à Gérard Houllier.

« Il était un homme important pour beaucoup de gens. Un homme respecté, par tout le monde. J'avais du respect pour lui. Il a toujours essayé de m'encourager. Il était très respecté. Comme je l'ai dit, il venait souvent dans le vestiaire et m'adressait toujours un sourire. Je ne le connaissais pas personnellement, mais à chaque fois qu'on était en contact, c'était toujours positif. C'était vraiment très encourageant, en tant que personne. J'appréciais cela » a témoigné Memphis Depay, dont les propos toucheront sans doute au plus profond un certain Jean-Michel Aulas, lequel est pour le coup totalement dévasté par la perte de son ami. C’est tout l’OL qui est en deuil, et qui rendra hommage à Gérard Houllier à l’occasion du match Lyon-Juventus en Ligue des Champions féminine et évidemment en marge du match de Ligue 1 entre l’OL et Brest mercredi.