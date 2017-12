OL : Lyon anticipe une folle tentative pour recruter Fékir

Dans : OL, Mercato.

Le désir du FC Barcelone de recruter un joueur offensif de poids cet hiver provoque quelques remous en Europe. En effet, le club catalan ne parvient pour le moment pas à boucler le recrutement de Coutinho, en raison de l’obstination de Liverpool de vendre son Brésilien à un prix exorbitant. Difficile de savoir si le club espagnol joue au plus malin ou va finir par craquer, mais selon Marca, le FC Barcelone envisage de faire une croix sur Coutinho, pour mieux se concentrer sur d’autres pistes, et notamment celle menant à Nabil Fékir.

Un changement de cap qui a aussi des conséquences à Arsenal. En effet, le club londonien rêve de moins en moins secrètement de recruter le capitaine rhodanien pour reformer son duo avec Alexandre Lacazette. Selon le Daily Star, Arsène Wenger est donc venu aux renseignements auprès de l’OL, afin de savoir si un transfert dès cet hiver, dans le but de couper l’herbe sous le pied du FC Barcelone, était à l'étude. La réponse a été très claire de la part de l’OL, qui refuse d’envisager le départ de sa star, et encore moins en ce mois de janvier. De quoi calmer ce dossier qui commence déjà à trop s’emballer au goût des dirigeants lyonnais, qui ne veulent pas que Nabil Fékir pense non plus trop tôt à ce qu’il se passera en fin de saison.