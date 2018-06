OL : Lyon affrontera un Sion en pleine bourre le 14 juillet

Dans : OL.

Si la préparation lyonnaise aura un gros accent anglais avec des matchs prévus face à Huddersfield, Chelsea et Fulham, le traditionnel passage en Suisse ne sera pas oublié. Le FC Sion et l’Olympique Lyonnais ont annoncé qu’un match amical entre les deux équipes aura lieu le 14 juillet dans le stade St. Germain de Savièse, en Suisse. Un adversaire costaud physiquement pour le club rhodanien, qui sera au début de sa préparation, tandis que le club du Valais sera lui sur la fin, puisque le FC Sion a déjà repris le chemin de l’entrainement et reprendra la compétition une semaine après son match face à l'OL.