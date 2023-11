OL ‍: Lyon a une équipe affreuse, Textor et Aulas accusés

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge du championnat, l’OL affiche un niveau très préoccupant et ce n’est pas le triste match nul contre Metz (1-1) à domicile dimanche après-midi qui va rassurer les supporters lyonnais.

Depuis ce week-end, l’Olympique Lyonnais est la seule équipe en Europe à ne pas avoir gagné le moindre match. La situation est très préoccupante pour le club rhodanien, qui espérait bien remporter sa première victoire ce week-end à domicile contre Metz. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’y sont pas parvenus et sont même passés tout près de la correctionnelle puisque ce sont les Lorrains qui menaient au score au Groupama Stadium jusqu’aux cinq dernières minutes avant l’égalisation d’Alvero pour l’OL.

Objectif maintien, l’OL doit jouer comme une petite équipe https://t.co/yGqCUR3KNU — Foot01.com (@Foot01_com) November 6, 2023

Malgré la sympathie qu’il dégage, Fabio Grosso est au cœur des critiques. L’entraîneur italien change systématiquement de système et le onze de départ aligné contre Metz a de quoi faire froid dans le dos avec cinq défenseurs, trois milieux défensifs et seulement deux éléments offensifs sur le terrain, à savoir Lacazette et Baldé. Au micro de la Chaîne L’Equipe, Karim Bennani a justement évoqué les individualités de l’OL avec un constat terrible qui sera sans doute partagé par le plus grand nombre au sein des sympathisants du club rhodanien.

Karim Bennani très inquiet pour l'OL

« Lyon, c’est de pire en pire. Certes, ils ne peuvent pas être pires que derniers mais ils ne gagnent pas et les autres équipes n’attendent pas. On se dirige vers un début d’année 2024 qui va être une année de la peur pour l’OL. Plus les matchs vont avancer, plus les joueurs et les supporters vont se crisper et cela peut créer ce qu’il s’est produit dans les autres grands clubs comme Saint-Etienne ou Bordeaux. Ce qui me fait presque de la peine pour cette équipe lyonnaise, c’est que si on avait montré la compo de ce week-end aux supporters de l’OL il y a un an, ils auraient halluciné » a jugé Karim Bennani avant d’énumérer les joueurs qui selon lui n'ont pas le niveau pour briller à Lyon.

« Avec tout le respect que j’ai pour ces joueurs, quand vous avez Mata, O’Brien, Alvero, Diawara, Baldé, Kumbedi… Ce n’est pas pour les incriminer, certains de ses joueurs peuvent jouer à l’OL mais ils devraient être encadrés par des gros noms, des gros joueurs. Je trouve que le club de Lyon a perdu de sa superbe et c’est en partie dû aux erreurs de Jean-Michel Aulas et de John Textor » estime celui qui est également journaliste pour Prime Video le week-end et qui a donc un œil très attentif sur le championnat de France de Ligue 1. Reste maintenant à voir si malgré cet effectif peu en adéquation avec le standing habituel de l’Olympique Lyonnais, le club de John Textor parviendra à sauver sa peau.