OL : Lyon a un plan en or pour faire signer Nzonzi

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Le nom de Steven Nzonzi a régulièrement été évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais, mais le prix réclamé par l'AS Rome pour le champion du monde français a incité l'OL à réfléchir sur ce dossier. En effet, la formation italienne exige 20ME pour céder le milieu défensif acheté 26,5ME l'an dernier au FC Séville, tandis que Steven Nzonzi réclame lui 3ME plus des bonus pour son salaire annuel. Si Lyon a les moyens financiers de finaliser ce deal, le club rhodanien entend quand même faire baisser le prix exigé par les dirigeants de la Roma. Et c'est dans ce but que Jean-Michel Aulas aurait décidé de temporiser ce dossier.

Selon le Corriere della Sera, le patron de l'Olympique Lyonnais souhaite tout simplement attendre les derniers jours du mercato estival afin de faire le point sur la situation de Steven Nzonzi et de voir si l'AS Rome est disposée à faire un effort pour vendre un joueur qui n'a pas répondu aux attentes dans la capitale italienne. Le dossier n'est donc pas une priorité du côté de l'OL, mais il pourrait rapidement revenir en haut de la pile dans les ultimes heures du marché des transferts.