OL : Lyon a transformé son stade en incroyable coffre-fort

Même en l'absence de supporters depuis le mois de mars, l'Olympique Lyonnais a fait de son stade une forteresse imprenable en 2020.

Pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, comme pour les autres, l’année 2020 aura été gâchée par la crise sanitaire qui a empêché d’aller au stade depuis le mois de mars, avec juste un courte et très réduite réouverture cet été. Mais ce qui est certain c’est que l’OL version Rudi Garcia a réussi le challenge de faire du Groupama Stadium une enceinte où les adversaires du club rhodanien ne gagnent plus. En douze mois, seul le Paris Saint-Germain a gagné dans le stade lyonnais, et c’était en demi-finale de la Coupe de France. Car comme le rappelle Le Progrès, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des champions et en Coupe de la Ligue 1, personne n’a réussi à s’imposer dans l’enceinte de Décines et c’est une sacrée performance.

« Les Lyonnais ont ainsi disputé 12 matchs de Ligue 1 sur leurs terres cette année, pour un bilan de 7 victoires, 5 nuls et donc aucune défaite en Ligue 1. Il s’agit là de la meilleure série pour l’OL depuis septembre 2014-février 2015 (...) Mis à part un revers en demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain, l’OL n’a même jamais été défait sur ses terres en 2020, toutes compétitions confondues. Réussissant même le petit exploit de vaincre la Juventus de Cristiano Ronaldo en 8e de finale aller de Ligue des champions », fait remarquer le média régional. Une série qui est toujours en cours donc, puisque l’Olympique Lyonnais a battu Nantes au Groupama Stadium mercredi avant de se donner rendez-vous en 2021. En espérant cette fois que le stade de la capitale des Gaules pourra accueillir rapidement du public.