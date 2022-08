OL : Lyon a réussi à recaser un indésirable en Espagne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Déterminés à faire de la place dans le vestiaire, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont réussi à trouver un club pour Cenk Ozkaçar, le défenseur international turc sur lequel Peter Bosz n'a jamais compté.

Tandis que Bruno Cheyrou se débat pour trouver des points de chute à plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais, et que le dossier Houssem Aouar semble à l’arrêt, le club de Jean-Michel Aulas tient une petite victoire à huit jours de la fin du mercato. Car deux ans après sa signature à l’OL en provenance de l’Altay SK, pour 1,5 millions d’euros, et après un prêt d’un an en Belgique, où il a été plutôt performant avec le club de Leuven, Cenk Ozkaçar devrait s’engager dans les prochaines heures avec Valence. Agé de 21 ans, le défenseur turc est arrivé lundi soir en Espagne où quelques médias l’attendaient. Selon ces derniers, le joueur de l’Olympique Lyonnais, qui a encore trois ans de contrat, devrait être prêté au club de Liga avec une option d’achat dont le montant n’est pas connu.

Il quitte Lyon pour signer à Valence et s'en réjouit

‼️✈️ Llegada de CENK ÖZKACAR a Valencia, grabada por @ODValencia.



🇹🇷 Central de 21 años cedido por el Lyon con opción de compra a final de temporada.



🗨️ "Muy feliz de llegar a este increíble equipo con Gattuso y estoy muy motivado".



pic.twitter.com/bFqL2imbqw — Golmunio Valencia CF 🦇 (@GolmunioVCF1) August 23, 2022

Interrogé sur sa venue à Valence, Cenk Ozkaçar s’est réjoui d’avoir sa chance dans le championnat d’Espagne. « Je suis très heureux de venir dans cette équipe incroyable et de travailler sous les ordres de Gennaro Gattuso, je suis très motivé de travailler avec lui et je lui ai déjà parlé. Valence est un grand club, je suis excité d’être là », a confié le défenseur turc, qui va désormais passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on peut donc passer au dossier suivant alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite.