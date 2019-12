OL : Tatiana Guedes enchaine, c'est au tour de Florian Maurice

Dans : OL.

C’est un problème assez inédit pour l’Olympique Lyonnais, mais en plus du cas de Marcelo, le club rhodanien doit aussi gérer la furie de son épouse.

Cette dernière est connue dans le microcosme lyonnais pour ses prises de position radicales dès que son mari est critiqué ou victime d’une injustice à ses yeux. Si cela pouvait faire sourire au départ, ce n’est plus du tout le cas, et à tous les niveaux du club. Dans un message très ciblé après les incidents de mardi soir, Tatiana Guedes avait accusé Anthony Lopes, incapable de soutenir son coéquipier face aux supporters dont il faisait partie plus jeune. Histoire de se mettre tous les supporters à dos, elle a même balancé le hashtag « No to racism », en laissant clairement entendre que les fans lyonnais pouvaient aussi s’attaquer à Marcelo en raison de sa couleur de peau.

Et pour ne rien arranger, Madame Guedes s’en est aussi pris à un membre important de l’organigramme de l’OL. L’Equipe raconte ainsi que, mardi soir, juste après les incidents au bord de la pelouse, la femme de Marcelo a cherché Jean-Michel Aulas, qui était parti désamorcer la bombe sur les antennes de RMC. Résultat, elle a trouvé Florian Maurice sur son passage dans le salon réservé aux joueurs et aux familles, invectivant vertement le responsable de la cellule de recrutement de l’OL. Une vraie tornade donc même si son mari pourrait peut-être s’en passer, d’autant que la famille du Brésilien est visiblement marquée par ces évènements, les enfants du couple ayant terminé la soirée en pleurs devant les évènements.