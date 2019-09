OL : Lyon a changé, Genesio prend un vilain tacle

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré une semaine difficile avec une défaite et un match nul face à Montpellier puis Bordeaux, l’Olympique Lyonnais semble afficher un état d’esprit conquérant en ce début de saison. Les Gones, vainqueurs face à Monaco et Angers lors des deux premières journées de Ligue 1, assimilent doucement les méthodes de leur nouvel entraîneur, Sylvinho. Un coach qui fait l’unanimité auprès des joueurs comme Moussa Dembélé l’a confirmé au micro de Téléfoot. Et au passage, Bruno Genio qui n’avait rien demandé, prend un petit tacle...

« Cette saison, il faut s’attendre à une équipe avec un mental. C’est ce qui nous fait défaut, par moments, la saison passée. Pendant la préparation on s’est beaucoup parlé et le groupe est déjà beaucoup plus resserré que l’année dernière. On est plus soudés. On ressemble plus à une équipe. L’esprit d’équipe a changé. Sylvinho est plus passionné (que Bruno Genesio). Il a été joueur pendant longtemps, il connaît un peu plus le football moderne. Il est Brésilien, c’est une autre culture » a lâché l’ancien buteur du Celtic Glasgow, titulaire lors des trois premiers matchs de l’OL et qui était remplaçant face à Bordeaux. Visiblement, il n’en tient pas rigueur à Sylvinho.