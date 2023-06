OL ‍: Lukeba vendu 35 millions, accord imminent ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans 48 heures, l'Olympique Lyonnais passera devant la DNCG et John Textor va devoir convaincre le gendarme financier du football qu'il a les fonds nécessaires pour faire tourner l'OL. La vente de Lukeba devrait permettre de dormir tranquille pour l'homme d'affaires américain.

Lyon s’est mis en ordre de bataille sur le plan de son organisation sportive, mais à ce jour aucun renfort n’est arrivé dans la capitale des Gaules. Même si la rumeur Pulisic fait saliver les supporters de l’OL, persuadés que le joueur international américain peut relancer vers les sommets leur club, c’est pour l’instant un départ qui devrait animer le club rhodanien. Ce mercredi, John Textor est attendu par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, et le successeur de Jean-Michel Aulas va devoir prouver qu’il a bien les fonds prévus lors de la reprise, et qui permettront à l’Olympique Lyonnais de pouvoir entamer la saison 2023-2024 à l’équilibre. Faute d’un ticket européen, et des différentes recettes qui vont avec, et même si la vente de l’équipe féminine fait rentrer du cash, la vente d’au moins un joueur est indispensable d’ici la fin du mois de juin. Et, tous les regards se tournent vers Castello Lukeba.

35ME pour Lukeba, l'OL dit oui

OL : Castello Lukeba, la confirmation qui fait pleurer les supporters https://t.co/QBQ8LOytuj — Foot01.com (@Foot01_com) June 22, 2023

Le défenseur de l’OL, actuellement avec l’équipe de France engagée dans l’Euro Espoirs, a ouvert la porte à un départ durant ce mercato. Et à en croire Le Progrès, le dossier devrait se régler vite et bien, Lyon ayant répondu favorablement à cette demande de Castello Lukeba de changer d’air. Pour l’instant, le club de Leipzig a envoyé une première offre de 27 millions d’euros, mais elle n’a pas été acceptée par les dirigeants du club de Ligue 1. Le média régional affirme qu’une deuxième offre à hauteur de 35 millions d’euros devrait être suffisante pour officialiser le transfert du joueur de 20 ans. Tout cela devrait « se conclure assez vite », précise François Guttin-Lombard. Une fois la DNCG convaincue que l'Olympique Lyonnais est dans les clous, alors il sera temps de passer à l'offensive, notamment dans le dossier Christian Pulisic.