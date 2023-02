OL : Lukeba au placard, Blanc s'explique

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Blessé pendant deux matchs en janvier, Castello Lukeba a cédé sa place de titulaire à Sinaly Diomandé. Rétabli physiquement, le jeune défenseur de l'OL n'est pourtant pas revenu dans le onze. Laurent Blanc assume ce choix et l'a expliqué après le match de Lille.

Il semblait indéboulonnable dans le onze titulaire de l'OL mais ce n'est plus le cas en 2023. Malgré ses 20 ans, Castello Lukeba est un cadre de l'équipe lyonnaise depuis deux saisons. Talent prometteur au poste de défenseur central, Lukeba a déjà participé à 52 rencontres sous le maillot de l'OL. Mais, en quelques semaines, la donne a changé pour celui dont le nom était rapidement couché sur la feuille de match auparavant. Lukeba a été touché musculairement au cours du mois de janvier. Cela l'a poussé à déclarer forfait pour le 16e de finale de coupe contre Chambéry ainsi que pour le déplacement à Ajaccio en Ligue 1. Un coup d'arrêt que Laurent Blanc prolonge de plus en plus.

Lukeba doit désormais affronter la concurrence à l'OL

En effet, l'entraîneur lyonnais n'a plus titularisé Lukeba depuis son retour sur les terrains. Le jeune défenseur a vu les matchs contre Brest, Troyes et Lille depuis le banc, entrant quand même en jeu pendant ces rencontres. On pensait d'abord à une volonté de Blanc de préserver Lukeba et éviter les rechutes. Mais, plus les semaines passent et plus cette explication ne tient pas la route. Laurent Blanc a bel et bien écarté volontairement le jeune prodige défensif de l'OL. Pourquoi ? L'entraîneur lyonnais voulait faire marcher la concurrence et celle-ci (Lovren-Diomandé) s'est révélée à la hauteur des évènements lors des dernières sorties lyonnaises.

« C’est la concurrence. Un joueur de 19 ans, s’il n’a pas de concurrence, ce n’est pas normal. Je vous l’avais dit déjà. Mais il a perdu sa place pourquoi ? Parce qu’il s’est blessé. Attendez, le train passe et il marche. On ne peut pas attendre. La réalité est là. Il faut que les joueurs de 18-19 ans soient en concurrence. […] Je trouve qu’il y avait trop peu de concurrence à mon arrivée. Des jeunes joueurs qui sont établis comme soit-disant titulaires pour moi ce n’est pas normal. Il faut qu’il y ait de la concurrence et si à 18 ans vous êtes sûr de jouer, ce n’est pas normal mais ça n’engage que moi », a t-il lâché en conférence de presse après OL-Lille. Une explication d'autant plus audible que Lukeba n'a pas toujours montré un haut niveau cette saison, réalisant quelques erreurs grossières par moments.