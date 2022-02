OL : Lucas Paqueta, attention danger !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lucas Paqueta était aux premières loges dans le dossier Bruno Guimaraes, puisque les deux joueurs lyonnais étaient avec la Seleçao au moment où l'OL a validé le départ du joueur à Newcastle.

Venu à l’Olympique Lyonnais à l’initiative de Juninho, et heureux de pouvoir évoluer avec à ses côtés son compatriote Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta a vu les deux partir en quelques semaines dans des conditions différentes. Si le directeur sportif brésilien est parti fâché de la capitale des Gaules, ce que Jean-Michel Aulas a regretté cette semaine, le milieu de terrain que Juninho était allé chercher à l’Athletico Paranaense a lui accepté un transfert en or à Newcastle. Si l’OL a pris un énorme chèque de 50 millions d’euros dans cette vente, Guimaraes a, lui, vu son salaire exploser. Mais pour Lucas Paqueta revenu cette semaine du Brésil, l’ambiance a radicalement changé du côté du Groupama Stadium, d’autant plus que le joueur de 24 ans a pris connaissance des propos acides du président de Lyon à son encontre. Evoquant le départ de ses deux internationaux brésiliens pour jouer deux rencontres sans enjeu dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, Jean-Michel Aulas a confié qu’il avait été « déçu » de la réponse de Paqueta et Guimaraes à qui il avait demandé de rester à Lyon plutôt que de partir rejoindre la Seleçao.

Lucas Paqueta et Lyon, le mercato d'été déjà en tête ?

Obrigado pela amizade, risadas, e todos os momentos que tivemos juntos! Vou sentir muito sua falta, mas estarei daqui torcendo pelo seu sucesso!

Você estará pra sempre no meu coração Que você realize seus sonhos, vai e brilha! Te amooo amigão e até logo ❤️🙏🏽😭 @brunoog97 pic.twitter.com/ZzF9loasaY — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 3, 2022

Un petit Scud qui a atteint sa cible, au moment où l’ancien Milanais postule à une place dans le onze de départ de Peter Bosz ce samedi soir contre Monaco, puisqu’il s’est entraîné jeudi et vendredi. Dans Le Progrès, on se pose très clairement la question de la manière dont Lucas Paqueta digère l’ensemble de ces événements, et si cela n’ouvre déjà pas la porte à du mouvement l’été prochain lors du marché des transferts. « Affecté mentalement, en manque de repères et de régularité sur le plan sportif ces derniers temps, Paqueta aura-t-il interprété la sortie de son président comme le signe de son importance pour l’équipe ? Ou comme une pique visant à le saquer ? Réponse au prochain mercato », s’interroge Marion Saive. Une question qui peut valoir des millions d’euros, Lucas Paqueta ayant encore un peu plus de trois ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais.