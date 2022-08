OL : Lucas Paqueta arrive en Premier League, Lyon capitule

Non retenu par l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta pourrait filer en Angleterre avant la fin du mercato. West Ham a transmis une offre suffisante pour entamer des discussions avec le club rhodanien, prêt à vendre son milieu brésilien pour un montant nettement inférieur à celui annoncé ces derniers mois.

Titularisé face à Troyes (4-1) vendredi dernier, Lucas Paqueta a peut-être disputé son dernier match avec l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain pourrait faire l’objet d’un transfert en Angleterre dans les prochains jours. En effet, plusieurs sources dont The Athletic annonce une offre de West Ham pour le Brésilien. Les Hammers auraient proposé environ 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Insuffisant pour convaincre le club rhodanien. Mais un accord pourrait être trouvé dans la mesure où l’Olympique Lyonnais a accepté d’entamer des négociations et que David Moyes, le manager du club londonien a confirmé qu'il voulait recruter l'ancien joueur de l'AC Milan arrivé à l'OL il y a deux ans pour 20 millions d'euros : « Nous avons fait une offre pour lui. Il peut jouer en tant que numéro 10, numéro 8 ou en tant que faux 9. Je pense que son pedigree est vraiment bon.»

🚨 West Ham working on deal to sign Lucas Paqueta from Lyon. Bid worth about €40m made, no agreement yet but talks advancing over fee & personal terms for 24yo Brazil international midfielder @TheAthleticUK after @skysports_sheth #WHUFC #OlympiqueLyonnais https://t.co/77RpJAORNW